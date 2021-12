Blocus : 10 séries courtes à regarder lors de ses pauses

Il est essentiel de se prévoir des pauses pendant son blocus. S'il est conseillé de les faire loin des écrans, la majorité des étudiants profitent de leurs moments de répit pour aller sur l'ordinateur ou se poser devant la télé. "La Libre Etudiant" t'a donc concocté une liste de séries dont les épisodes durent environ 20 minutes. Parfait pour occuper une pause bien méritée... avant de s'y remettre! Pas question en effet de binge-watcher toute la série en une fois. L'idée est qu'un épisode te serve de récompense après avoir bien avancé. Si tu es du genre à vouloir finir la série le jour-même où tu l'as commencée, passe ton chemin car cela pourrait nuire à ton blocus !

Le temps de t'oublier (Netflix)

Après avoir vécu le grand amour, Lina et Nico se séparent. La jeune femme va tout faire pour oublier son ex. Mais va-t-elle y arriver?

Episodes de 13 minutes.

Mes premières fois (Netflix)

Après une année marquée par la mort de son père, Devi Vishwakumar, une adolescente indienne, élève dans une école américaine, veut devenir plus populaire. Elle va donc enchainer une série de "premières fois" qui vont la changer à jamais. Malgré elle, elle va se plonger dans des situations tantôt drôles tantôt tristes.

Episodes de 22 minutes.

Scrubs (Disney+)

Scrubs est une série qui date de 15 ans. Pourtant, elle est toujours aussi géniale. Dans Scrubs, on suit les aventures de J.D. qui commence son internat à l'hôpital du Sacré-Coeur. J.D. est toutefois un médecin unique en son genre étant donné qu'il n'hésite pas à laisser parler son imagination en pleine opération pour inventer des situations complètement loufoques, transmises au spectateur grâce à une voix-off. Cela donne lieu à des scènes décalées et des situations vraiment très drôles. Certaines d'entre elles sont toutefois ponctuées de moments plus sérieux qui offrent une autre dimension à la série.

Episodes de 22 minutes.

The Office (Amazon Prime)

On ne présente plus cette sitcom emblématique... Allez, si. Cette comédie à succès suit les aventures des employés de l'entreprise de vente de papier Dunder Mifflin et leur patron, incarné par le génial Steve Carell. Une sitcom, comme on les aime, avec des répliques marquantes à l'humour mordant !

Episodes de 22 minutes.

The Big Bang Theory (Netflix)

The Big Bang Theory, c'est l'histoire de quatre "geeks" à l'esprit brillant : Sheldon, Leonard, Howard et Rajesh. Ces scientifiques vont voir leur vie changer lorsque Penny, une actrice qui essaie de percer, va s'installer à côté d'eux. Episode après épisode, on va suivre leur évolution et s'attacher à chacun d'entre eux, même s'ils possèdent de nombreux défauts. Humour et situations loufoques seront au rendez-vous.

Episodes de 22 minutes.

The IT Crowd (Netflix)

Cela ressemble à quoi la vie dans le service informatique d'une grande société? IT Crowd plonge dans le quotidien de deux geeks qui découvrent que leur nouvelle patronne n'y connait rien en informatique. On découvre également leur désespoir lorsque des novices les appellent pour des "problèmes" informatiques sans importance. A voir absolument si vous faites des études dans ce domaine.

Episodes de 22 minutes.

New Girl (Disney+)

Jess est en train de se remettre d'une rupture lorsqu'elle emménage dans un nouvel appartement. Ses colocataires? Trois hommes avec chacun un caractère bien différent. Cette "new girl" va donc devoir s'imposer dans cette habitation jusque-là masculine, ce qui va donner lieu à des situations hilarantes.

Episodes de 22 minutes.

Les Totally Spies (Amazon Prime)

Oui, oui, il s'agit bien du dessin animé créé en 2001. Mais c'est bien connu, le blocus est souvent l'occasion de se replonger dans la nostalgie de choses qu'on regardait en étant plus petit (avant qu'on doive étudier comme des bêtes). Le blocus est donc l'occasion rêvée pour se souvenir des aventures des trois espionnes de choc Clover, Sam et Alex, aidées par les gadgets de leur patron Jerry.

Episodes de 22 minutes.

Dash & Lily (Netflix)

Envie de se plonger dans l'esprit de Noël? Cette série est faite pour vous. Vous plongerez dans l'histoire des deux héros, Dash et Lily, qui s'échangent des messages via un mystérieux carnet. Petit à petit, les deux jeunes gens vont développer des sentiments l'un pour l'autre sans s'être jamais vu. Où cela va-t-il les mener?

Episodes de 24 minutes.

Cobra Kai (Netflix)

Trente-quatre ans après le film Karaté Kid, Johnny Lawrence est à la dérive. Après avoir perdu son job, il va tenter de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai, ce qui va raviver sa rivalité avec Daniel LaRusso.

Episodes de 24 minutes.