Mehdi Bayad a trouvé sa voix (Portrait) Mehdi Bayad réalise de brillantes fictions audio "barrées". Il a longtemps hésité avant de montrer ses textes. De la Lorraine, à Bruxelles, en passant par la Syrie, et l'humanitaire, retour sur le parcours d'un des auteurs de fiction radio qui montent. En parallèle de ses activités d'auteur, Mehdi Bayad est l'attaché de presse du Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles. ©Marie Russillo Jacques Besnard

"Allez, on s'en fiche, on la fait pas, cette interview…" Deux heures, c'est le temps qu'il nous aura fallu pour appuyer sur le bouton "Rec" de l'enregistreur. Pas parce que notre interlocuteur est un emmerdeur (il l'est dans ses textes, pas dans le réel), mais parce que Mehdi Bayad est plutôt bon client lorsqu'il s'agit de refaire le monde. "Tu vas vite te...