Nolwenn Leroy débarque dans "The Voice" dans un nouveau rôle particulier

Pour les fans de "The Voice", le jury du télécrochet est composé traditionnellement de quatre membres. Mais la 11e saison de "The Voice France" promet une surprise. En effet, un cinquième juge va venir prendre place. Comme l'annonce ITV studios et comme le suggère aussi un post Instagram du présentateur Nikos Aliagas ce jeudi, il s'agit de Nolwenn Leroy. Celle-ci rejoint donc les déjà connus Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny.

Mais quelle sera donc la fonction précise de l'ex-gagnante de la Star Academy? Comme le révèle Télé-Loisirs, Nolwenn Leroy sera en fait la coach de la "seconde chance". Elle pourra, lorsqu'un talent échoue à l'épreuve des auditions à l'aveugle, le repêcher et composer, en coulisses, sa propre équipe de quatre chanteurs/chanteuses. A la surprise des autres juges, Nolwenn et son équipe rejoindront alors la compétition classique au stade des battles.

A noter que ce nouveau concept de l'émission existe déjà dans la version américaine de "The Voice". Pour le voir dans la version française, il ne reste plus que quelques semaines à attendre puisque la saison 11 est annoncée pour le début d’année 2022 sur TF1.