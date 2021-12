24 heures avec Jésus (Podcast)

De Jésus, on croit connaître toute l’histoire, toute sa vie, et même au-delà. Mais que sait-on de sa vie quotidienne ?

25 décembre oblige, comment ne pas s’attarder un peu sur un personnage qui aura marqué son époque et dont on évoque encore le nom et le message plus de 2.000 ans plus tard. Ici et ailleurs. Jésus de Nazareth, cet homme juif de Galilée, s’entourera de disciples pour propager son message apostolique.

Pour les chrétiens, "Jésus-Christ" est le Fils de Dieu, le Messie annoncé dans l'Ancien Testament et envoyé aux hommes pour les sauver. Par contre, les autorités romaines et juives de l’époque voyaient en ses prédications davantage une menace. Il sera condamné à mort et crucifié sous Ponce Pilate.

De Jésus, on croit connaître toute l’histoire, toute sa vie, et même au-delà. Mais que sait-on de sa vie quotidienne ? À quoi pouvait ressembler une journée de cet homme inclassable, aux confins de l’Empire romain ? C’est à cette question que répond l’historien et théologien Régis Burnet dans son ouvrage "24h dans la vie de Jésus".

"Parlons d'Histoire" évoque ce livre avec le journaliste de La Libre Bosco d'Otreppe dans le podcast ci-dessous.