Julien Cohen quitte l'émission "Affaire conclue"

Dans une interview accordée au Courrier Picard, Julien Cohen a annoncé quitter la célèbre émission de Sophie Davant.

L'acheteur argumente. "C'est le clap de fin en ce qui me concerne pour Affaire Conclue. J'ai tourné 1557 émissions, j'ai vu 7204 personnes me présentant des objets, j'en ai acheté 1813, j'ai participé à 330 jours de tournage en 4 ans et demi, à raison de trois puis quatre et jusqu'à six émissions par jour. J'ai vécu une aventure extraordinaire".

S'il a annoncé quitter le programme, l'homme de 53 ans sera toujours à l'antenne début 2022. "On a encore des enregistrements jusqu'au 15 mars".

Qu'en sera-t-il de son avenir? "Et maintenant, l'avenir pour moi c'est le développement des maisons des brocanteurs. C'est la seule chose qui me motive, et ma décision a été prise avec mon épouse". Un retour en télévision est-il donc possible? "Je pourrais revenir à la télé, il y a beaucoup de discussions mais rien de signé pour le moment, on écrit beaucoup de scénarios d'émissions".