Accueil Culture Médias & Séries Non, ces Romains n’étaient pas si fous Au temps des Gallo-Romains: un document à découvrir mardi 28 décembre à 21:05 sur France 2. ©© Morgane Prod Caroline Gourdin

La France conserve quelques vestiges illustres, témoins de cette époque fertile en découvertes et innovations. Mais la magie de la télé et des nouvelles technologies vient combler fort utilement les vides et nous montrer de façon très réaliste ce que fut par exemple un forum, cœur palpitant de toutes les cités romaines, un cirque, immense hippodrome où étaient organisées les...