Le pape François devient acteur: il débarque sur Netflix

Ceci n'est pas un poisson d'avril le jour de Noël, le pape François devient bel et bien narrateur pour Netflix. Sorti le 25 décembre dernier, "Stories of a generation avec le pape François" est une série-documentaire en quatre parties, dans laquelle le souverain pontife (mais aussi d’autres personnes de plus de 70 ans dont le cinéaste Martin Scorsese, une migrante qui a fuit la Syrie puis Beyrouth ou encore le prix Nobel David Lowe) partage son parcours de vie. Objectif? Dix-huit récits inspirants pour favoriser le dialogue entre adultes et enfants car pour lui, "il est important que les jeunes parlent aux vieux".

Une danseur de tango avec un seul poumon



Si ce programme est pour le moins inattendu, il est toutefois inspiré du livre du pape argentin Jorge Bergoglio (alias le pape François) en personne, âgé de 84 ans et fan de foot, intitulé "Partager la sagesse du temps", publié en 2018. En effet, ce poète qui se décrit comme "un rêveur" s'y livre comme jamais (tout comme dans la série Netlfix, en plus d'en être le narrateur). On y apprend notamment sa passion pour la danse du tango qui lui procure "l’espérance en l’avenir" ou encore sa première expérience dans le monde du travail (une usine de chaussettes). Sans oublier que celui qui aurait refusé d'être pape (à l'époque de Joseph Ratzinger) est un as des fourneaux et révèle n'avoir qu'un seul poumon. Bref, un parcours inspirant, comme 17 autres, qu'il voulait partager au plus grand nombre sur Netflix.