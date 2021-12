Son nom ne vous dit sans doute rien et pourtant, on lui doit le premier peplum et le premier making of de l’histoire du cinéma… Alice Guy est l’une des pionnières du 7e Art, contemporaine de Méliès et de Léon Gaumont, dont elle fut la secrétaire, avant de devenir la directrice, productrice et principale réalisatrice de fiction de son studio pendant 11 ans… Une carrière prolifique que la jeune trentenaire a poursuivie de l’autre côté de l’Atlantique, en créant le studio Solax, à Fort Lee, près de New York.

Sa curiosité, son inventivité et son regard particulier sur le monde ont façonné les débuts du 7e Art et suscité l’admiration d’Alfred Hitchcock et de Martin Scorsese. Pourtant, son œuvre a failli disparaître à jamais, son nom étant rayé des catalogues de la Gaumont et nombre de ses films perdus ou attribués "par erreur" à certains de ses collaborateurs…

Résolue et volontaire, malgré le machisme de l’époque, Alice Guy s’est battue jusqu’à la fin de sa vie pour retrouver ses films, bien décidée à rétablir la vérité. Récemment, des recherches ont enfin permis de répertorier une centaine de ses œuvres, lui permettant de regagner sa place dans l’histoire du cinéma. Depuis 2018, un prix porte d’ailleurs son nom, qui distingue la réalisatrice française de l’année.

Mêlant photographies, scènes d'animation et quelques extraits de ses films devenus célèbres, le documentaire Alice Guy, l'inconnue du 7e Art est disponible dès ce 29 décembre sur la plateforme gratuite d'Arte.

Alice Guy, l'inconnue du 7e Art Documentaire/Animation De Valérie Urrea et Nathalie Masduraud, avec José-Louis Bocquet Avec les voix de Agnès Jaoui et Maud Wyler Durée 1h Plateforme Arte.tv