Bobba Fett sur les traces du Mandalorian

Au moment du rachat de Lucasfilm par Disney en 2012, les fans de Star Wars craignaient une "marvellisation" de l'univers imaginé par George Lucas en 1977 avec l'Épisode IV: Un nouvel espoir, petit film de science-fiction qui allait changer à jamais la face du divertissement hollywoodien. Depuis, Disney n'a pas chômé, bouclant une troisième trilogie (les Épisodes VII, VIII etIX) qui a divisé et lançant une série de films dérivés A Star Wars Story, dont deux seulement verront le jour: l'excellentRogue One et le poussif Solo. Et toujours sur le même modèle que Marvel, le lancement de Disney+ permet à l'univers Star Wars de se développer désormais au petit écran (au-delà des séries de dessins animés déjà existantes)...

Qu'est devenu Boba Fett?

Deuxième série dérivée Star Wars, après les deux premières saisons de The Mandalorian, dont il est un spin-off, Le Livre de Boba Fett** revient sur un personnage mythique sorti de l'imagination de George Lucas, qui apparaissait pour la première fois en 1980 dans l'Épisode V: L'Empire contre-attaque — il sera ensuite rajouté numériquement dans une scène de la nouvelle édition de l'Épisode IV: Un nouvel espoir, lors de sa ressortie sur grand écran en 1997.

Clone de Jango Fett, qui l'éleva comme son fils pour qu'il ne devienne pas l'un des clones-soldats de la République (comme on le découvrait dans l'Épisode II: L'Attaque des clones en 2002), Boba Fett est ensuite devenu chasseur de primes, notamment pour le compte du cruel Jabba le Hutt, le seigneur de Tatooine, qui le missionne pour capturer Han Solo. Alors qu'on l'avait laissé pour mort dans la gueule d'un monstre des sables dans l'Épisode VI: Le retour du Jedi (1983), Boba Fett réapparaissait dans The Mandalorian, sous les traits de l'acteur néo-zélandais Temuera Morrison (qui incarnait déjà Jango Fett dans L'Attaque des clones il y a 20 ans…). Mieux, après s'être débarrassé de Bib Fortuna (qui avait pris la succession de Jaba le Hutt), Boba Fett trône désormais en tant que nouveau "daimyo" de Mos Espa...

Que s'est-il passé entre les deux? Pourquoi Boba a-t-il à peine vieilli, alors que 25 ans se sont écoulés? C'est à ces questions que répond Le Livre de Boba Fett, dont le premier épisode a été mis en ligne ce mercredi sur Disney+.

©Lucasfilm/Disney

Jon Favreau aux commandes

Avec Jon Favreau à nouveau aux commandes, les amateurs de The Mandalorian ne seront pas déçus. Le "fan service" fonctionne à plein, pour nous replonger sur la Tatooine de la trilogie originelle, avec ses jawas, ses tuskens, ses banthas... Les premiers ont d'ailleurs privé Boba de sa célèbre armure, quand les deuxièmes l'ont sauvé de la mort, pour le retenir prisonnier...

Intrigue cohérente avec le canon de George Lucas, décors sublimes, effets spéciaux chiadés... Le Livre de Boba Fett bénéficie des mêmes qualités que The Mandalorian. À la vision du premier épisode (sur 7 prévus jusqu'au 9 février), la série est aussi plombée par les mêmes défauts... Trop court, peu rythmé - à l'exception d'une chouette poursuite sur les toits de Mos Espa -, ce premier chapitre intitulé A Stranger in a Strange Land (en hommage au roman de S-F homonyme publié par Robert A. Heinlein en 1962) et confié, comme les deux suivants, à Robert Rogriguez (le compère de Tarantino, connu notamment pour Une nuit en enfer ou la saga Spy Kids) ne se révèle guère passionnant en termes de narration. Sauf pour les fans, qui seront sans doute ravis de replonger dans cet univers mythique et de l'approfondir un peu plus encore...