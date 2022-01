Carton d’audience pour la réunion d’Harry Potter sur Tipik

L'apprenti sorcier a une nouvelle fois eu un effet magique, du moins pour les audiences de la chaîne Tipik qui diffusait en exclusivité belge ce dimanche soir les retrouvaillestrès attendues -avec quelques anecdotes croustillantes- des héros de la saga Harry Potter . En effet, la deuxième chaîne de la RTBF était leader de la soirée grâce à Retour à Poudlard : 20e anniversaire avec plus de 312 000 téléspectateurs et 22 % de parts d'audience (PDA) sur les plus de 4 ans. Sur la cible des 25-44 ans, la PDA frôle les 40 % et même les 60 % sur les 15-24 ans. Environ 18 000 personnes ont aussi suivi l'émission en direct sur Auvio. De bon augure pour le bal de Noël Harry Potter, prévu prochainement à Gand.