"Les Hautes Herbes" : un thriller insidieux à hauteur d’enfant

L'humour belge à la fête ce soir au Montreux Comedy Festival, plus grand festival du rire au monde

Ce mardi soir, RTL-TVI propose en effet "Stand-up in the rain", un gala d’humour du dernier Montreux Comedy Festival présenté en duo par notre compatriote Guillermo Guiz (France Inter) et Gérémy Crédeville. Au menu? Une kyrielle d'humoristes bien de chez nous comme Florence Mendez, Fanny Ruwet ou encore Dena.