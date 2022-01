Accueil Culture Médias & Séries Le cinéma dans nos vies Une série intelligente à la gloire du cinéma pour aller au-delà de la fan attitude. ©Capture bande annonce Netflix Virginie Roussel

Depuis le 6 décembre dernier, Netflix offre une mini-série documentaire à la gloire du cinéma et des cinéphiles, créée par les producteurs exécutifs David Fincher et David Prior. David Fincher affiche lui-même une prestigieuse filmographie : Seven, Fight club, Panic Room, L'étrange...