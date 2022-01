Un ouvrage de Joël Dicker adapté en fiction sonore

Les cinéphiles connaissent Ana Girardot, actrice, notamment à l'affiche de La prochaine fois je viserai le cœur aux côtés de Guillaume Canet ou du dernier Cédric Klapisch avec François Civil : Deux moi. Les fanas de podcast connaîtront désormais Ana Girardot réalisatrice. La fille d'Isabel Otero et d'Hippolyte Girardot s'essaie sur Sybel à la fiction audio en participant de La Disparition de Stephanie Mailer de Joël Dicker ( La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert ).

"Vous vous êtes trompé de coupable"

Le point de départ de l'intrigue du quatrième roman de l'auteur suisse est, donc, la disparition d'une journaliste de la petite ville d'Orphea, station balnéaire fictive, dans l'État de New York. Une affaire qui intéresse Jesse Rosenberg pour une raison simple. À deux doigts d'être pensionné, ce policier chevronné venait de croiser la route de Stephanie Mailer quelques jours auparavant. La jeune reporter était venue le trouver en l'interpellant. "En 1994, vous vous êtes trompé de coupable. Je pensais que vous voudriez le savoir avant de quitter la police", lui avait-elle dit. Rapport à un quadruple homicide qui s'était déroulé vingt ans auparavant. Les habitants de cette bourgade tranquille avaient été d'autant plus secoués qu'on comptait le maire et sa famille parmi les victimes.

Faire tenir 834 pages en 8 épisodes

Contrairement à un livre audio, il s’agit d’une adaptation. La romancière et auteure de fictions radiophoniques pour France Culture (elle a notamment adapté des ouvrages d’Annie Ernaux), Sophie Lemp, a sans doute dû s’arracher les cheveux pour parvenir à faire tenir la trame de 834 pages de l’ouvrage dans huit épisodes d’environ treize minutes.

Alors, bien sûr, il y a eu des coupes dans la narration, des personnages sont effacés de l’histoire, mais Sophie Lemp est parvenue à garder le sel de l’intrigue et même à clarifier un roman aux innombrables rebondissements. Le style plus oral et le travail sur le son d’Ana Girardot et des bruiteurs, rajoute même des pincées de suspense dans certaines scènes.

Au départ, les lecteurs du roman seront sans doute un peu surpris par la touche frenchie. Le décalage avec l'univers très américain peut rappeler les films étrangers doublés en version française. Cette "bizarrerie" s'estompe vite, grâce, notamment, à la qualité des acteurs, Alice Belaïdi (Bureau des Légendes, Hippocrate…) en tête.

À écouter sur le site de Sybel : https://sybel.co/fr/audio/serie-audio/la-disparition-de-stephanie-mailer/