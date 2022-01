Jean-Claude Van Damme, futur Premier ministre belge... dans une sérié tournée au Parlement fédéral

L'action de la série se déroule en 2022. La Belgique est en pleine crise politique, sans gouvernement depuis 500 jours. Revenu en Belgique pour y recevoir une décoration en présence du Roi et du Premier ministre, l'acteur Jean-Claude Van Damme -après une traversée du désert (afin de subsister, il tourne des publicités pour une chaîne de fast-food)- se retrouve propulsé au poste de Premier ministre après un buzz ("La Belgique n'a pas besoin d'une élection, mais d'une érection" lâche-t-il dans le scénario, énervé)au grand dam des formations politiques en place. D'abord utilisé comme une marionnette par le gouvernement, JCVD sera finalement le sauveur de la Belgique, seule personne à pouvoir unifer Flamands et Wallons.

Voici le pitch de la série en six épisodes, baptisée "J-C 1er", qui devrait être tournée cette année, en partie en Belgique et avec notre Jean-Claude Van Damme national dans son propre rôle (comme dans le film JCVD ou dans la série Jean-Claude Van Johnson). La production de la série -qui devrait être diffusée sur Canal +- a même fait une demande officielle d'autorisation de tournage au Parlement fédéral, apprend-on de la RTBF et de LN24. Elle a été introduite auprès de la Présidente de la Chambre, la socialiste Eliane Tillieux. Et ce sera donc au Parlement de juger s’il est pertinent qu’une partie de cette série soit tournée dans ses propres lieux.

Ce n'est pas la première fois que le monde politique belge fait l’objet d’une série. Du côté flamand, par exemple, notons que la série humoristique "De 16" s’intéresse notamment au couloir du 16 rue de la Loi.