Le vrai du faux sur la jeunesse et l'antisémitisme précoce d'Adolf Hitler (Podcast)

Il est né en 1889 à Braunau am Inn, une petite ville d’Autriche-Hongrie frontalière avec l’Allemagne. Son prénom, rien de plus classique au 19e siècle dans les pays germanique… Adolf. Nom de famille : Hitler. Fondateur du nazisme, il accède au pouvoir en Allemagne en 1933 et impose une dictature totalitaire, impérialiste, raciste et antisémite. Le Troisième Reich est né.

Dans ce premier épisode de "Parlons d’Histoire" consacré à Hitler, nous nous penchons sur son enfance, son éducation, sa personnalité, ainsi que sur les mensonges de sa biographie officielle.

Dans le deuxième épisode, à découvrir la semaineprochaine, nous évoquerons son coup d’État manqué, son emprisonnement et son ascension politique au début des années ’30.

Pour en parler, La Libre reçoit les historiens Alain Colignon et Chantal Kesteloot du Cegesoma, le Centre d'études et de documentation Guerre et sociétés contemporaines (Archives de l'État).