Le documentaire dans tous ses états au Fipadoc, à Biarritz

Pourquoi les gens n’aimeraient-ils pas les vieux ?

Une dizaine d’hommes et de femmes considérés comme "vieux" prennent la parole. Ils ne disent généralement pas leur âge, seul leur prénom apparaît. Que désirent-ils ? Que craignent-ils ? Qu’espèrent-ils ? À quoi s’amusent-il ? Ils ont entre 63 et 92 ans, ils savent qu’on les considère comme des "vieux" Schnocks. Ils préfèrent se baptiser "Schnocks". On est créatif quand on est vieux. Schnocks, la vie en vieux** / La Une, à 22h10