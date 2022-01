La Libre reçoit les historiens Alain Colignon et Chantal Kesteloot du Cegesoma.

Adolf Hitler : son putsch manqué, la prison, Mein Kampf et la naissance du Troisième Reich (Podcast)

Après avoir évoqué l'enfance et la personnalité d'Adolf Hitler dans un premier épisode, "Parlons d'Histoire" retrace la création du nazisme dans les années '20. Du putsch manqué à la nomination du Führer en tant que chancelier allemand en 1933, Hitler passera par la case prison et par la rédaction de Mein Kampf (Mon Combat). La Libre poursuit son entretien avec les historiens Chantal Kesteloot et Alain Colignon (Archives de l'État).

Réécoutez le premier épisode :