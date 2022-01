"C'est normal que des gens crient au scandale": Alessandra Sublet réagit à la polémique qu'a suscité la séquence choc sur Stromae dans "C'est Canteloup"

Le passage de Stromae au 20 heures de TF1 est loin d'être passé inaperçu. Si bien que certains se sont même essayés à parodier la séquence devenue culte. C'est le cas de l'émission satirique C'est Canteloup qui attire, chaque soir, environ 5 millions de téléspectateurs sur la première chaîne française.

Le sketch dans lequel le Maestro est représenté corde au cou en train de chanter : "Ce matin il fait beau, tant pis, on se suicidera demain" ou encore "Je suis favorable à une 4e dose de vaccin ou… une 12e dose de Tranxène (anxiolytique, Ndlr.)" n'a toutefois pas fait rire tout le monde. Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas caché leur mécontentement. "Cela fait plusieurs jours qu'ils mettent Stromae en mode dérision mais la corde cette fois. Alors qu'il a eu un problème suicidaire… Il y a des limites à la bêtise. Ce n'est vraiment pas de l'humour tolère la… ça va trop loin", écrit l'un d'entre eux alors qu'un autre ajoute ceci : "Trop drôle de se moquer d'une pathologie ah vraiment… l'humour noir n'est pas censé attaquer une personne frontalement souffrant d'une maladie…. On se moque des enfants cancéreux ? NON là c'est pareil… vous n'avez aucune âme."

En Belgique, ce jeudi, pour faire la promotion du téléfilm Handigang, Alessandra Sublet, présentatrice de C'est Canteloup réagit à la polémique qu'a suscité cette séquence. "Ce sont les auteurs qui écrivent les textes, pas moi. Je joue le jeu de ce qu'ils écrivent à partir du moment où tout est du second degré. Tout cela nous ramène à une question essentielle : "Est-ce qu'on peut rire de tout ?" A ça, je réponds que quand vous faites une émission comme C'est Canteloup tous les jours, on est obligé d'admettre que oui parce qu'on prend des sujets parfois graves pour essayer de juste donner un peu de baume au cœur aux gens et pour être une loupe sur ce que c'est", déclare l'animatrice avant de préciser : "Ce n'est en aucun cas visé contre Stromae et encore moins contre son travail artistique. Personnellement, j'apprécie le travail de Stromae et il le sait."

Elle comprend toutefois la réaction des internautes. "Je serai toujours impartiale là-dessus. Je me dis que c'est normal qu'il y ait des gens qui crient au scandale et que c'est normal que d'autres, à l'inverse, rigolent. Il ne faut juger personne. Il faut juste accepter que dans cette société, on n'ait pas tous le curseur de l'humour au même endroit", continue-t-elle avant de conclure que si autant de personnes se réunissent chaque soir devant C'est Canteloup, c'est que l'émission est tout de même appréciée.