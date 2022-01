Julian Fellowes: "Les nouveaux riches ont transformé New York"

Le créateur de "Downton Abbey" explire l'histoire des Etats-Unis pour HBO. "The Gilded Age" chronique l'envol des nouveaux riches entre 1880 et 1900. L'occasion de souligner le combat des femmes. À voir sur Be 1, ce jeudi, à 20h30.