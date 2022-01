Luana Fontana remplace Gwenaelle Dekegeleer dans "Y'a pas école, on révise": "Toutes les matières sont chouettes à partir du moment où elles sont apprises avec du fun"

Lancé lors du premier confinement, il y a deux ans, Y'a pas école, on révise change de visage sur Ouftivi. Mercredi dernier, Gwenaëlle Dekegeleer a laissé sa place de "copine de révisions" à Luana Fontana, étoile montante de la RTBF connue pour présenter les Niouzz sur Ouftivi et pour sa chronique dans On n'est pas des pigeons sur La Une. Pour rappel, le programme permet aux enfants de six à douze ans de réviser les matières qu'ils apprennent à l'école, notamment avec plusieurs séquences ludiques.

Comment préparez-vous les matières à réviser ?

“Le gros de la matière est fourni par la Fédération Wallonie Bruxelles qui est partenaire de l’émission. C’est elle qui nous donne le programme officiel proposé aux élèves de l’école primaire. L’idée est donc de reprendre les cours et de les remettre à ma sauce. Je vois le texte écrit et je l’adapte. Je m’imagine donner le cours à mon petit frère ou à ma petite sœur.”

Vous aidez-vous des techniques d’apprentissage que vous avez-vous même utilisé lorsque vous étiez à l’école primaire ?

“Évidemment, j’essaye de me projeter et de me rappeler comment j’avais eu le déclic pour apprendre telle ou telle matière à l’époque ou comment mon institutrice m’a aidé à assimiler plus facilement un cours. Toutes les matières sont chouettes à partir du moment où elles sont apprises avec du fun.”

Quel genre d’élève étiez-vous à l’école primaire ?

“Une élève assez brillante. J’avais quelques lacunes dans certaines matières mais j’arrivais toujours à avoir de bonnes notes au final.”

Pourquoi la télévision est-elle un bon moyen de motiver les jeunes à étudier selon vous ?

"Ça a toujours fonctionné. Quand j'étais en classe et que mon institutrice ramenait la vieille télévision sur roulettes pour nous montrer un numéro de C'est pas sorcier ou autre, tout le monde était content. Les enfants accrochent tout de suite. Et, avec les années, ça n'a fait qu'évoluer. La génération d'aujourd'hui est habituée à apprendre via les écrans."

Vous parlez de C’est pas sorcier. Vous êtes-vous inspirée de ce que faisaient Jamy et Fred pour vos numéros de Y’a pas école, on révise ?

"J'ai toujours aimé regarder cette émission ; donc, peut-être qu'inconsciemment, elle m'inspire. Dans Les Niouzz, j'ai essayé, en tout cas, d'avoir cette même dynamique pour parler aux enfants."

Quel conseil Gwenaëlle Dekegeleer vous a-t-elle donné lorsqu’elle vous a passé le flambeau ?

“De m’amuser ! Elle m’a dit que, maintenant, c’était mon émission et que je devais y ajouter ma patte. C’est ce qui fera l’authenticité du programme. Dans ma famille, il y a beaucoup d’instituteurs et de professeurs aussi. Eux aussi me donnent de précieux conseils.”