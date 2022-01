Stromae à propos de son retour: "Ça ne se passe plus dans les mêmes conditions qu’à l’époque"

Stromae est de retour. En musique avec les deux singles annonciateurs de Multitude, son troisième album à venir le 4 mars. Et en promo également, même si c'est à dose homéopathique. Une prestation lors du Tonight Show de Jimmy Fallon aux États-Unis, une autre, qui a fait couler beaucoup d'encre, lors du JT de 20 heures de TF1. Ce week-end, il s'est auto produit sur le plateau de l'émission Gaat Door aux Pays-Bas. Et chez nous, il a accordé des interviews en radio à Tipik et à Bel RTL ce lundi 31 janvier. Quelques poignées de secondes pour la première, quelques poignées supplémentaires sur la seconde, au micro de Thomas de Bergeyck.









Quoi de neuf sous le soleil ? Pas grand-chose, avouons-le. Le Maestro est revenu sur sa prestation lors du 20 heures de TF1. Il épingle que sa présence a entraîné un débat sur le journalisme et la problématique de l'objectivité. "Un artiste qui vient faire la promotion de son album et de son morceau, je trouve que ça ne mérite pas autant de questionnements. J'aurais été un politicien, j'aurais pu comprendre. […] Les questions qu'Anne-Claire Coudray m'a posées, je ne les connaissais pas (à l'avance)."

Ces interviews ont été accordées dans le cadre de la semaine de la musique belge, une marque de fabrique à laquelle il tient beaucoup. "Sur ma carte d'identité, il est marqué que je suis belge et je fais bien de la musique belge. Ma société est aussi belge." Et s'il est difficile de définir ce qu'on entend par "musique belge", confesse-t-il, il cite une caractéristique : l'absence de chauvinisme. "Au regard de la France, des États-Unis et de la Grande-Bretagne, on n'est pas ultra-chauvins. Ça nous définit bien".

En détaillant le programme qui attend prochainement Stromae rien qu'en Belgique, à savoir 2 festivals cet été et 7 concerts au Palais 12 de Bruxelles, Thomas de Bergeyck lui lance : "Je me dis que vous êtes guéri, prêt à repartir au combat". Le chanteur opine mais précise que le rythme n'est plus le même que celui qui était de mise avec la sortie deRacine carrée et la longue et folle tournée qui a suivi la sortie de l'album. "J'ai la chance d'avoir une équipe en or, des gens qui me protègent et prenne soin de moi. J'ai vraiment de la chance. (Ça) ne se passe plus dans les mêmes conditions qu'à l'époque, ça c'est sûr", explique le chanteur.

Quant à la couleur de l'album à venir, Stromae a répété ce qu'il avait dit sur TF1 : il sera ultra-varié, avec des sonorités empruntées à l'Afrique, à l'Amérique latine, à la Chine, au hip-hop américain, etc. "Quant aux thématiques, vous me connaissez un peu, a-t-il confié sur Bel RTL. Je ne suis pas le plus joyeux des auteurs. J'aborde des sujets un peu compliqués, mais pas seulement. Il y a un titre qui s'appelle 'Bonne journée' dans lequel j'explique comment se déroule une bonne journée. Il est vrai que ma musique est toujours plus entraînante, accompagnée de textes un peu plus sombres. Je n'ai pas complètement changé."