Confronter le déni et les mensonges des colons blancs: "Le dialogue sera impossible tant que chacun invente sa propre histoire et y reste accroché obstinément"

Prolongeant le film "I Am Not Your Negro", Raoul Peck pointe les étranges silences de "l’histoire officielle". Et la façon dont l’Occident a biaisé le passé des territoires conquis. Pour mieux asseoir sa domination.