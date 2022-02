Voici les films, séries et documentaires à ne pas manquer sur les plateformes en février

Séries, films, documentaires: quelles sont les offres les plus alléchantes à découvrir sur les plateformes (Netflix, Amazon, Arte, Be tv) ? Au menu : des arnaques, de la science-fiction, de l’espionnage, de la romance et une fameuse touche belge...

Films

Le 11 février, sur Netflix, on pourra découvrir Bigbug, le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet avec Elsa Zylberstein, Stéphane de Groodt, Youssef Hajdi, Claire Chust, Isabelle Nanty, Alban Lenoir. Une comédie de science-fiction dans laquelle la technologie se rebelle, mettant en péril notre futur idyllique.

Après avoir réalisé l'impensable pour couvrir un accident, un flic corrompu voit sa vie basculer quand un mystérieux témoin lui envoie de multiples menaces. Sans répit, le nouveau film de Régis Blondeau (Les Profs), arrive le 25/02 sur Netflix. Coécrit avec Julien Colombani d'après le film A Hard Day de Kim Seong-Hun, ce thriller est porté par Franck Gastambide, Simon Abkarian, Michaël Abiteboul et Tracy Gotoas, entre autres.



Séries

Inventing Anna: Shonda Rhimes dresse le portrait d'une arnaqueuse des sommets, avec Julia Garner, Anna Chlumsky et Arian Moayed. Une série basée sur une histoire vraie, à découvrir le 11 février sur Netflix.

Guerre froide et espionnage avec la série française Totems qui arrive le 18/02 sur Amazon Prime Video. Créée par Olivier Dujols et Juliette Soubrier, elle nous offre un joli jeu de miroirs, à moins qu'il ne s'agisse d'un jeu de dupes, mêlant Niels Schneider, Vera Kolesnikova, Ana Girdadot, Lambert Wilson et José Garcia dans un thriller haletant.

Nettement plus légère et portant toujours aussi impliquée, on pourra retrouver la fabuleuse Rachel Brosnahan, l'inimitable Tony Shalhoub et la formidable Alex Borstein dans la saison 4 de The Marvelous Mrs Maisel, attendue le 18/02 aussi sur Prime Video.

Vikings Valhalla est le nom de la suite de la série phénomène imaginée par Michael Hirst. Cent ans se sont écoulés et une nouvelle génération de guerriers sans pitié, potentiels héros, aspire à entrer dans l'Histoire. A voir dès le 25/02 sur Netflix.

A noter que l’on peut aussi parfaire sa connaissance des

séries belges

durant tout le mois en plongeant au coeur de quatre productions made in Belgium:

- Grond (Terre), plongée humoristique dans le quotidien de la communauté musulmane bruxelloise (déjà disponible sur Be tv).

- The Window, plongée dans les coulisses du business du football (déjà disponible sur Be tv).

- Pandore, la nouvelle série 100% belge de la RTBF, au croisement de la justice et de la politique, à découvrir dès le dimanche 13/02 sur La Une et sur Auvio.

- Red Light, exploration de l'univers des quartiers chauds d'Anvers et Amsterdam sur les pas de Carice Van Houten a découvrir sur Arte dès le 24 février.

Documentaires

La série documentaire en quatre épisodes Over Grenzen se penche dès ce 03/02 sur le rôle clé que jouent les Pays-Bas et la Belgique dans le commerce mondial de la drogue. Un film édifiant à voir sur Prime Video.

Quant à Jeen-Hyus, la trilogie Kanye West, elle démarrera le 16/02 au rythme d'un épisode par semaine sur Netflix. La vie du réalisateur Clarence Coodie Simmons s'y mêle à celle du fameux rappeur, jamais avare en idées loufoques et déclarations chocs.