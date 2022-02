Accueil Culture Médias & Séries Près de 560 séries diffusées en 2021 aux Etats-Unis: le genre va-t-il s’essouffler? En à peine 20 ans, leur nombre a triplé au pays de l'Oncle Sam. Les catalogues des chaînes et des plateformes explosent. ©D.R. Aurélie Parisi Journaliste Médias

Aujourd'hui, c'est soirée "série" à la maison. Oui, mais on regarde quoi ? On ouvre la plateforme à laquelle on est abonné, les fictions défilent. Laquelle choisir ? Et si on commençait Inventing Anna, la nouvelle série de Shonda Rhimes sur Netflix ? Connaissant la filmographie de la réalisatrice, à la base de Grey's Anatomy, Murder ou encore La Chronique des Bridgerton, impossible d'être déçus. Il y a aussi la série sud-coréenne ultra-violente qui a fait un carton en 2021 et qu'on n'a pas eu l'occasion de suivre, Squid Game. Mais bon, celle-ci a fait tellement de bruit dans les médias qu'on a déjà été spoilés de la moitié et ça réduit un petit peu l'excitation qu'on aura à découvrir...