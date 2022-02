La famille, une entité à géométrie variable

Déçu par une procédure d’adoption qui n’aboutit à rien ou presque au bout de cinq ans, un couple d’agriculteurs prend connaissance d’une autre option : la GPA, la gestation pour autrui. Bien que Céline approche de la quarantaine, elle se montre très réticente à cette idée. Devant l’insistance de son mari Mathieu, elle accepte de rencontrer un couple d’homosexuels, Julien et Darius, qui ont eu eux-mêmes recours à cette solution, et attendent la venue de leur premier enfant, conçu par fécondation in vitro à Ottawa au Canada. Le début d’une grande aventure en territoire inconnu, celui d’une vision plus large de la maternité et de la famille. Où il est d’abord question de générosité, de don de soi, et d’amour.

Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? , programmée sur France 2 en ouverture d'une soirée continue, a le mérite de traiter pour la première fois dans une fiction française un sujet aussi sensible et controversé que la GPA, la gestation pour autrui, pratique qui n'est toujours pas légale en France. La réalisatrice Hélène Angel s'empare de cette adaptation du livre de Marc-Olivier Fogiel avec beaucoup de sensibilité. Sans éluder les débats, les conflits que cela peut susciter au sein de la société comme des familles concernées, la réalisatrice glisse aussi de nombreux sourires dans ces 90 minutes portées par un casting franco-canadien de haute volée. Sofia Essaïdi, Malik Zidi, Benjamin Siksou, Roby Schinasi, Patrick D'assumçao, Jennie-Anne Walker, Guilaine Londez ou encore Christiane Millet nous embarquent sans effort dans cette aventure unique.

Pour réfléchir à cette pratique qui suscite des réactions tranchées dans l’Hexagone, Julian Bugier recevra en plateau à 22h45 une mère, un père et une grand-mère d’enfants nés par GPA, ainsi que l’anthropologue Jérôme Courduriès et la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Annie Genevard (Les Républicains). Ils débattront des questions suivantes : quels sont les défis à surmonter ? Quelles sont les conséquences pour les enfants nés à l’étranger de femme porteuse ? Peut-il exister une gestation pour autrui qui respecte les exigences éthiques de ses opposants ? Est-ce une marchandisation du corps des femmes porteuses ? Comment la gestation pour autrui est-elle encadrée à l’étranger ?

France 2 rediffuse également à 23h40 un documentaire nourri de nombreux témoignages d'enfants nés par GPA, âgés de 8 à 20 ans, vivant en France et en Belgique : PMA-GPA, les enfants ont la parole.