Les premiers extraits de la série très attendue "Le Seigneur des Anneaux" seront diffusés lors du Super Bowl

Envie d'obtenir un aperçu de la série la plus attendue de l'année ? Il ne vous reste plus que quelques jours à patienter.

C'est la super production dont tout le monde parle en 2022, Prime Video dévoilera en septembre prochain The Lord of the Rings, une série inspirée de la franchise du Seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien. Amazon a dû débourser quelques 250 millions de dollars pour racheter les droits du célèbre univers fantastique à la télévision. Et bonne nouvelle pour les fans qui trépignent d'impatience, puisque les premières images de la série seront prochainement diffusées. En effet, à l'occasion de la finale du championnat de football américain du Super Bowl, qui se tiendra le 13 février prochain, la bande-annonce de la série sera dévoilée aux téléspectateurs.

Au programme, ce sont cinq saisons qui sont prévues. Si du côté du casting aucun grand nom ne sort du lot, la production a néanmoins décidé de mettre les petits plats dans les grands avec un budget record d'un milliard de dollar au total pour la réalisation de la série. En effet, rien que la première saison aura coûté 465 millions de dollars à Prime Video. Pour vous donner un ordre de grandeur, la production de Game of Thrones, série déjà réputée pour son budget important, déboursait environ 100 millions de dollars par saison. Les attentes des fans sont donc grandes. Premier aperçu dans quelques jours donc.