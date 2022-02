Un candidat de Koh-Lanta mis en examen pour homicide volontaire

Alors que les saisons de Koh-Lanta s'enchainent aussi rapidement que les variants du coronavirus, celles-ci ne sont pas exemptes non plus de critiques en tout genres. Alors que la diffusion du premier épisode est prévue le 22 février prochain, un premier scandale vient déjà entacher cette édition.

Le journal Le Canard Enchaîné vient en effet de révéler que l'un des candidats de cette édition 2022 possède un passé pour le moins assez sombre. Un candidat se prénommant François, actuellement pompier et âgé de 38 ans, aurait été mis en examen en 2016 pour homicide involontaire dans le cadre de ses fonctions.

©ALP/ TF1

Le journal précise que le principal intéressé reste pour le moment, présumé innocent mais insiste sur le fait qu'une enquête serait toujours en cours pour tenter de déterminer les circonstances du drame qui se serait déroulé en forêt pour éteindre un feu et lors duquel un sapeur-pompier a trouvé la mort. Trois autres ont été grièvement blessés. "La justice les soupçonne (François et ses collègues, ndlr) d'avoir donné à la troupe des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une formation insuffisante et des matériels obsolètes", écrit le Canard Enchaîné.

La production de Koh-Lanta assure quant à elle ne pas être au courant du tout de cette affaire qui traîne en justice. "L’information le concernant n’était pas publique et elle est couverte par le secret de l’instruction. Nous avons suivi nos process de sélection qui sont encadrés par la loi afin de respecter la vie privée des concurrents. Nous demandons aux personnes candidatant s’il existe des condamnations judiciaires. François nous a indiqués qu’il ne faisait l’objet d’aucune condamnation et nous a transmis un extrait de son casier judiciaire. Sa mise en examen ne remet pas en cause ces éléments puisqu’il est à ce stade de la procédure juridiquement présumé innocent", explique ainsi ALP au magasine Voici.