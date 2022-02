Le règne et la mort mystérieuse du roi Albert Ier (Podcast)

Nous sommes le 18 février 1934 à Marche-les-Dames, le long de la Meuse. Cette localité près de Namur est prisée par les amateurs d'alpinisme et d’escalade. Il est un peu plus d’1h30 du matin. Le froid est hivernal, l’obscurité totale. Au sol, Albert Ier est retrouvé après des heures de recherche et d’inquiétude. Son corps gît, le crâne fendu. Le roi des Belges est mort. Longtemps, le mystère a plané sur les causes réelles de sa disparition aussi soudaine que brutale.

"Parlons d'Histoire" revient sur la vie, le règne mais aussi - et particulièrement - sur le décès du 3e roi des Belges. Qui était le "Roi chevalier" ? Que faut-il retenir de son règne ? Et, surtout, pourquoi sa mort a-t-elle soulevé tant de questions et fantasmes… Pour en parler, La Libre reçoit Serge Jaumain, Professeur d'Histoire contemporaine à l'ULB.



Le podcast est à écouter ci-dessous.