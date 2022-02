Fabienne Carat très inquiète: “Si ‘Plus belle la vie’ s’arrêtait complètement, ce serait ravageur”

Même si France Télévisions nuance, l'annonce par Le Figaro de l'arrêt de Plus belle la vie a fait l'effet d'une bombe chez les fans. Beaucoup sont dévastés.

Invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste, Fabienne Carat, qui a interprété le personnage de Samia Nassri dans la série de 2005 à 2021, a fait part de ses sentiments concernant l'avenir du feuilleton. Elle estime qu'il faut sauver Plus belle la vie. "Il faut trouver une solution. Ça fait travailler plein de copains", a-t-elle rappelé. Ce ne sont pas moins de 4 équipes qui tournent les séquences en même temps. Un fonctionnement qui a été repris sur d'autres séries du genre comme Demain nous appartient, Ici tout commence et Un si grand soleil, a-t-elle confié à Cyril Hanouna. "On en est très fiers".

Elle a livré ces explications lorsqu'il a été question de faire des économies pour permettre à Plus belle la vie de rester à l'antenne malgré les audiences en baisse. Elle a évoqué une machine qui tourne à 100 à l'heure, tant pour les scénaristes qui doivent écrire les récits que pour les comédiens qui doivent apprendre leurs textes et les interpréter. "Il faut qu'on continue à jouer, à raconter des histoires. Donc, aller plus vite que ça, ça va être compliqué. Et réduire les coûts, je ne sais pas si ça va être possible."

"Si c'était la série qui s'arrêtait complètement, ça serait vraiment ravageur", a-t-elle conclu.