Florent Pagny en larmes devant la prestation d'un talent de "The Voice la plus belle voix"

À chaque saison, il y a ce genre de prestation qui marque l'histoire de The Voice, la plus belle voix. Celle de Daniel Defilipi, talent de 66 ans fait partie de ces pépites. Fort d'une expérience de 30 ans de scène, le chanteur a décidé de participer au télécrochet avant tout pour sa femme, Marie-Cécile qui l'a quitté il y a trois ans. "Elle est partie dans un autre monde. Elle n'est pas partie avec un autre", précise-t-il face à la caméra. "Elle aurait tout fait pour que ma carrière évolue. […] Ce soir, je veux monter sur scène pour mon épouse."

Sa prestation au piano sur Le premier pas de Claude-Michel Schönberg n'a malheureusement pas donné envie aux coachs de se retourner. "La performance est super, démarre Florent Pagny. Moi, j'adore ce que j'entends mais je me dis que c'est déjà fait. (...) Pour la suite, je ne suis pas sûr que ça soit pour vous."

Compréhensif, Daniel a expliqué qu'après plusieurs années sans avoir touché un piano, une chanson lui était venue en tête, pour sa défunte femme. Vianney l'a donc invité à l'interpréter sur la scène de The Voice, la plus belle voix. L'homme s'est donc remis au piano pour interpréter Tu es là, sa propre composition. Un moment suspendu qui a fait pleurer l'ensemble du jury, notamment Florent Pagny qui est connu pour ne pas avoir la larme facile. "Combien de temps vous avez vécu avec votre femme ?", lui demande le chanteur qui, il y a peu, annonçait qu'il était atteint d'une tumeur cancéreuse aux poumons. "Plus de 32 ans", répond Daniel. Bravo avant que l'interprète de Savoir aimer ne rétorque : "Moi, je suis à 29."

"Merci de m'avoir donné cette occasion", lance Daniel avant de quitter la scène sous les applaudissements du public et des coachs. "Ils m'ont fait un beau cadeau de me laisser chanter cette chanson. Il n'y a pas un jour sans que je ne pense à elle", ajoute-t-il en coulisses avant de laisser place au prochain talent.

Des millions de vues

Diffusée en teaser mercredi dernier, la vidéo de la prestation de Daniel n'a pas tardé à faire le tour de la Toile, atteignant les 8 millions de vues en moins de deux jours. Interrogé par Le Parisien, l'homme se dit "très étonné de ce qui se passe" : "Je reçois un nombre impressionnant de messages d'une grande gentillesse, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais ça fait vraiment plaisir", déclare-t-il avant d'ajouter : "J'avais le secret espoir de leur parler de ma chanson. Je tiens vraiment à remercier Vianney qui m'a permis de la chanter, c'est lui qui a été le déclencheur, ce n'était pas prévu."