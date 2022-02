Hommage aux pionniers de la musique électronique

-près l'exposition Electro, De Kraftwerk à Daft Punk , organisée du 9 avril au 11 août 2019 à la Philharmonie de Paris, le documentaire disponible sur Arte.tv raconte l'histoire des pionniers de la musique électronique. Thomas von Steinaecker s'est rendu à Paris et Cologne pour rendre hommage à ces créatifs géniaux. De quoi rappeler aux plus jeunes le travail des avant-gardistes (le résistant Pierre Schaeffer, père de la "musique concrète" dont l'épouse est interrogée, son compère Pierre Henry, Éliane Radigue et Karlheinz Stockhausen). Le talent, aussi, des artistes mythiques qui ont pris la suite (Kraftwerk, Tangerine Dream, Jean-Michel Jarre,…). Une odyssée racontée, entre autres, par le compositeur François Bonnet, responsable du Groupe de recherches musicales à l'INA, et l'ingénieur du son Markus Häßler.

--> À écouter ici : https://www.arte.tv/fr/videos/098798-000-A/electronic-vibrations/