"La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre" : du rire au suspense, et inversement

Le personnage qu'incarne Kristen Bell (Veronica Mars) dans La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre, mini-série Netflix qui fait le buzz actuellement, est pour le moins gratiné. En dépression depuis le décès de sa fille et sa séparation, Anna noie son désarroi dans des litres de Merlot, qu'elle sert à ras bord dans des verres à pied immenses. Ayant délaissé ses pinceaux, cette artiste peintre passe ses journées en peignoir à observer par la fenêtre la vie qui se poursuit au-dehors, sans elle. Jusqu'à ce qu'un homme séduisant, Neil (Tom Reiley), veuf et père d'une petite fille, emménage de l'autre côté de la rue.

Alors qu’elle pense apercevoir une lueur au bout du tunnel de ses angoisses, elle assiste de chez elle au meurtre d’une femme, la petite amie de Neil. Comme il n’y a ni corps ni autre témoin, personne ne croit la fragile Anna, cette alcoolique sous médication, victime fréquente d’hallucinations, atteinte de surcroît d’ombrophobie (la peur de la pluie). C’est le point de départ d’une course effrénée sur le chemin cahoteux de la vérité pour cette femme sortie brutalement de sa torpeur.

Pastiche de "La Femme à la fenêtre"

Vu comme ça, le trait peut paraître grossier. Mais l'on est moins surpris lorsque l'on sait que cette série en huit épisodes de 30 minutes est une parodie d'un thriller psychologique mis en scène par Joe Wright, diffusé par la plateforme il y a moins d'un an, La Femme à la fenêtre, dans lequel s'illustrait l'actrice, chanteuse et danseuse américaine Amy Adams. Netflix avait racheté à Disney en août 2020 les droits de distribution internationale du polar, mais ce fut un flop lors de sa mise en ligne au printemps 2021. D'où le désir de la plateforme de se rattraper en proposant The Woman in the house across the street from the girl in the window, mini-série pastiche dont le titre américain en dit long…

Double, voire triple lecture

Dans ce vrai/faux polar prenant des airs de comédie grinçante et absurde, les auteurs Rachel Ramras, Hugh Davidson, Larry Dorf sèment également des petits cailloux pour renvoyer à d'autres films du genre, comme La Fille du train avec Emily Blunt, évoquant maladroitement dans certaines séquences le cinéma d'Alfred Hitchcock. En prenant le tout au second degré, il est possible d'en rire, et c'est salutaire, devant tant d'improbables rebondissements qui auraient pu nous pousser à zapper s'il n'y avait le jeu fabuleux de Kristen Bell, qui trouve la juste distance avec son personnage. Elle semble être à la fois dans son rôle et juste à côté, manière de nous rappeler qu'on se situe en permanence dans une double, voire triple lecture.

Émotion, flip et fantasmes

Quant au metteur en scène, Michael Lehmann, il demeure subtil dans sa réalisation, et parvient à nous embarquer jusqu’à la dernière minute, le suspense et l’émotion prenant souvent le pas sur le rire. Ce qui crée le trouble. Parce que d’un côté, les scénaristes testent notre sagacité en modifiant par exemple régulièrement l’épitaphe gravée sur la pierre tombale de la fille disparue d’Anna. Et de l’autre, ils tissent une narration suffisamment solide pour que l’on s’attache au personnage d’Anna, épousant son désir de résilience et ses fantasmes les plus délirants.

Initialement prévue comme une mini-série, le succès de La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre (dans le Top 10 de Netflix) pourrait tout de même donner lieu à une saison 2. Ce que laisse entendre la dernière séquence, tout aussi loufoque que le reste de la série. Et dans laquelle s'invite une guest star inattendue