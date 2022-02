"La guerre froide ne s’est jamais finie" : ces mercenaires russes (et fous furieux) de Wagner

"Ils nous ont dit de nous décider maintenant. Car une fois, sur le terrain, il ne peut plus y avoir de retour en arrière." Ainsi, témoigne Marat, ancien militaire de carrière, engagé par la société Wagner entre 2015 et 2019. Après avoir purgé trois ans de prison suite au meurtre d'un homme, Marat n'aurait jamais pu réintégrer l'armée. Un ami lui a alors parlé d'une société militaire privée qui pouvait l'intéresser. Notamment pour la rémunération "généreuse" par rapport aux salaires russes : 960 euros par mois pour l'entraînement, entre 1500 et 1800 euros pour la mission. Pas cher payé pour être envoyé faire la guerre à l'étranger.

Immense travail d’investigation

Dans ce documentaire produit par l’agence Capa, Alexandra Jousset et Ksenia Bolchakova ont mis un an pour rencontrer Vassily, un mercenaire toujours lié à Wagner. Ce recruteur de l’organisation a accepté de raconter ce qu’il y fait. À savoir mener la guerre de façon totalement illégale en Ukraine (dans le Donbass) pour aider les séparatistes. Ce documentaire recèle de témoignages éloquents sur les exactions commises par ces milices. notamment en Centrafrique. Un homme affirme avoir été torturé, une femme avoir subi un viol.

Outre ces témoignages rares, les deux journalistes ont fait fi des menaces pesant sur eux pour mettre la main sur des messages et des images de propagande échangées sur Telegram, des vidéos insupportables, ainsi qu’une liste de 4496 combattants recensés par les services secrets ukrainiens.

Pédagogique, via des infographies et l'analyse de spécialistes, cette enquête menée dans plusieurs pays présente les principaux hommes derrière la société Wagner et notamment Yevgeny Prigozhin. Surnommé "le cuisinier de Poutine", ce dernier a, d'abord, fait fortune dans la restauration avant de s'immiscer dans l'élection présidentielle américaine. Le FBI l'accuse, ainsi, d'avoir financé la campagne de désinformation en faveur de Donald Trump. Lorsqu'il est interrogé sur cette société qui n'a pas d'existence juridique, Vladimir Poutine affirme que les hommes de Wagner "ne représentent pas l'État russe".

Pourtant, Wagner bénéficierait de la logistique de son armée, assure Marat, et permettrait à la Russie de semer la chaos dans le camp occidental. "La guerre froide ne s'est jamais finie. À l'heure actuelle, la Fédération de Russie n'est pas encore un Empire, mais elle tend à le redevenir", témoigne, ainsi, Vassily. Les membres de la société Wagner ont, pour rappel, combattu à Madagascar, au Mozambique, au Soudan, en Centrafrique, en Syrie et en Libye.

"Comment vivre avec le fait qu'on a tué des gens ?", demande la journaliste. "Ben, faut bien le faire", répond Vassily.