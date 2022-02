Moment étrange lors du 20H de France 2 dimanche soir : Jean-Paul Rouve demande le silence total

Invité de Laurent Delahousse sur le plateau de "20H30 le dimanche", le comédien Jean-Paul Rouve venait promouvoir le film "Zaï zaï zaï zaï". Durant l'émission, le célèbre acteur a fait une demande assez cocasse au présentateur Laurent Delahousse. En effet, celui qui joue Couscous dans Podium ou encore Jef Tuche dans la saga "Les Tuche" a demandé de laisser place au silence pendant quelques secondes sur le plateau.

"Le silence, c’est très important. On essaye. Vous voulez qu’on essaye ?", a-t-il proposé au présentateur de l'émission. "Le silence sur un plateau de télévision ? En ce moment, à 20h, avec des milliers de gens qui nous regardent ? Vous, vous allez peut-être réussir, mais moi, je vais avoir de grands moments de solitude", lui a répondu Laurent Delahousse en précisant "on essaye dix, quinze secondes".

C'est alors qu'un long silence est venu s'abattre sur le plateau de France 2. Un moment rare en télévision mais également très étrange. "On a juste fait 15 secondes", reprend alors Laurent Delahousse. "C'est pas mal, non ?", lui répond Jean-Paul Rouve, avant de continuer : "Vous avez remarqué, quand on reparle, notre voix est plus douce". "Oui, ça fait du bien", a estimé Laurent Delahousse qui n'avait jamais connu ce genre de moment sur son plateau.