Voici le choix étonnant de la RTBF pour remplacer Benjamin Maréchal aux Pigeons

En décembre dernier, une annonce a fait l'effet d'un petit tremblement de terre dans le milieu de l'audiovisuel belge. Après 20 ans passés à la RTBF, Benjamin Maréchal a décidé de mettre les voiles pour rejoindre le secteur de la presse écrite. Un nouveau challenge pour l'animateur qui laisse derrière lui la présentation d'On n'est pas des pigeons, magazine de consommation qu'il avait réussi à remettre à flot en proposant une nouvelle formule.

Depuis l'annonce de son départ, les rumeurs concernant la personne à qui Benjamin Maréchal allait passer le flambeau vont bon train. Plusieurs noms ont été cités. Selon nos informations, Sara De Paduwa et Ophélie Fontana auraient, toutes les deux, été approchées pour remplacer l'animateur mais auraient décliné la proposition.

Dans un communiqué, envoyé ce jeudi matin, la RTBF met fin au mystère. C'est un duo qui sera prochainement aux commandes des Pigeons. Il s'agit de Thibaut Roland, joker habituel de Benjamin Maréchal, et Fanny Jandrain, chroniqueuse de l'émission. "Fanny et Thibaut continueront à dénoncer les arnaques, à tester et évaluer les produits et à mettre en valeur les initiatives positives, locales ainsi que des actions durables. De nouvelles rubriques avec des sujets féminins verront le jour, telles que "digital mum" (mères internautes) et la folie des achats sur internet, le cosmétique, la décoration, l'art de vivre, l'art floral, le fact cheking, ou comment se faire plaisir sans se faire avoir ?", peut-on lire dans le communiqué. "Thibaut, lui, mettra sa détermination au service des causes citoyennes et de la défense du 'juste prix'. Ce féru d'actualité restera aussi alerte au monde de demain et aux évolutions technologiques. Ensemble, ce duo de choc, abordera l'actu conso dans toute sa diversité et pour tous les publics. Avec le soutien de toute l'équipe, On n'est pas des Pigeons continue, tant en radio, en TV que sur les réseaux sociaux, à rester au contact de tous les publics et de tous les témoignages."

Le 18 mars, Benjamin Maréchal présentera pour la dernière fois On n'est pas des pigeons. Le numéro rendra hommage à l'animateur et à son parcours. Le 21 mars, Thibaut Roland et Fanny Jandrain présenteront leur première émission en duo.