"On ne vous réconciliera pas ce soir" : Dominique de Villepin quitte le plateau de France 2 face à Bernard Henry-Levy

Dominique de Villepin et Bernard-Henri Lévy n'ont pas la même vision des choses sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Le premier prône la non-violence, le second estime qu'il faut contre attaquer avec les forces militaires. Deux points de vue opposés qui ont valu le départ précipité du plateau de l'ancien Premier ministre français.