Daphné Patakia, actrice belgo-grecque gourmande et politique Après "Benedetta", toujours aussi attachante dans la saison 2 d'"Ovni(s)", l'actrice belgo-grecque se révèle gourmande et politique. Quentin Girard © Libération

Prenez un flamant rose stoïque, qui apparaît et disparaît au rythme d’un summer of love, des Inuits dont on ne sait pas trop s’ils sont extraterrestres ou seulement lost in the toundra, de la barbe à papa aussi rose qu’électrique voire carrément nucléaire ; ajoutez-y un grand sourire, des yeux éberlués, des nœuds dans les cheveux...