La série de la semaine: un thriller désenchanté au pays du Soleil Levant

The Journalist est un thriller politique en 6 x 50 minutes de Michihito Fujii, adapté de son propre film Shinbun Kisha (The Journalist), qui reçut plusieurs prix au Japon en 2019. Si l'auteur-réalisateur a modifié l'histoire et inventé de nouveaux personnages, il en a conservé l'essentiel : la dénonciation d'un système socio-politique corrompu, ultra-codifié, étouffant, auquel nul ne peut échapper sous peine de marginalisation. Il arrive même que la mort soit le seul choix pour les plus rétifs.

Cette série dramatique, comme le long-métrage de 2019, s'inspire du roman éponyme de la journaliste Isoko Mochizuki. Sorti au Japon en 2017, non traduit et non publié en français, cet ouvrage fait écho aux nombreux scandales de corruption révélés au cours de sa carrière par cette journaliste d'investigation du quotidien Chunichi Shimbun, affectée au bureau du Premier ministre (comme celui du financement des écoles vétérinaires Kake). Une pugnacité qui lui vaut, d'ailleurs, l'hostilité des autres médias, moins irrévérencieux envers le pouvoir.

Mensonges, manipulation, harcèlement

Acquérant par endroits valeur de documentaire, The Journalist tend un miroir cru à un système japonais gangrené par la corruption, au travers d'un scandale politico-financier fictif mais proche de la réalité, celui de l'école Eishin. Un terrain public aurait été vendu à un prix bien en dessous de sa valeur à un proche du Premier ministre et de la première dame.

Le gouvernement nippon tente d’étouffer l’affaire par les méthodes les moins reluisantes : falsification de documents, manipulation, harcèlement appuyé de fonctionnaires. L’un d’entre eux, Kazuya Suzuki (Hidetaka Yoshioka), affecté à un bureau régional du ministère des Finances et chargé de falsifier les documents pour les faire coller au discours du gouvernement, ne supporte pas cette insulte à son éthique. Et se suicide.

De son côté, malgré l'entreprise de discrédit dont elle est l'objet, initiée par les services secrets nippons, la journaliste Anna Matsuda (Ryoko Yonekura) du quotidien Touto Info ne lâche pas son enquête. La veille de la divulgation des documents falsifiés de l'affaire Eishin dans un journal concurrent, elle a reçu un appel du fonctionnaire Kazuya Suzuki, auquel elle n'a pu malheureusement répondre…

Une jeunesse désabusée

Multipliant les gros plans sur des visages tourmentés, Michihito Fujii souligne (parfois outrageusement) l’aspect dramatique de son sujet, et le désenchantement qui domine dans cette démocratie vacillante. Une désillusion minant la société tout entière, y compris la jeunesse, qui ne croit plus ni en la politique ni en la presse.

Ryo (Ryusei Yokohama) livrait des journaux sans conviction, pour payer ses études, en attendant le Graal - la fameuse offre d’emploi - jusqu’à cette affaire impliquant son oncle, le fonctionnaire Suzuki. Son point de vue, un ajout par rapport au film initial, est un prisme utile pour comprendre l’ampleur du mal qui ronge le Japon. Et une accroche supplémentaire, notamment pour les jeunes abonnés de Netflix.

Ce regard frais sur la société apporte également une respiration dans ce thriller haletant, souvent oppressant. Et permet au créateur de la série d’insuffler un espoir. À condition que la jeune génération, au Japon comme ailleurs, décide de s’engager et d’oser emprunter d’autres voies, même lorsque les feux ne sont pas tous au vert.