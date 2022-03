Accueil Culture Médias & Séries "Les fœtus actuels ne sont pas si bornés" ou comment entrer dans la tête d’un bébé En quatre épisodes, on décrypte les balbutiements et la psyché de Monsieur Bébé. Dans son roman “La vie d’un bébé”, François Weyergans faisait causer un fœtus depuis le ventre de sa mère. Des “bébés pas bornés”, fins psychologues sur le monde dans lequel ils vont débarquer. ©Shutterstock Aurore Vaucelle Journaliste Culture et Société, Responsable de la rubrique La Libre Explore







La démarche journalistique d'Adèle Van Reeth est géniale et lumineuse quand elle décide de mettre la philosophie au service de la compréhension de ce que, tous, nous fûmes, sans vraiment nous en souvenir. Un bébé. Et on salue l'entreprise. En quatre épisodes...