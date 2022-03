Netflix, Disney+, Amazon Prime... Quelles sont les sorties à ne pas louper en mars?

Voici une liste non exhaustive des films et séries sur les plateformes de streaming.

Que nous réservent les plateformes de streaming en mars? Quels sont les films et séries à ne surtout pas louper? On fait le point.

Du côté des séries...

Netflix

Netflix nous a réservé plusieurs contenus inédits avec, dès le 1er mars, la sortie de "The Guardians of Justice", une série de super-héros dont aucun n'appartient à l'univers des DC ou Marvel. Quelques jours plus tard, on retrouvera la série "Son vrai visage" (4 mars), dans laquelle une femme reconstitue le lourd passé de sa mère après une violente attaque dans une petite ville tranquille. Enfin, "Drôle" (18 mars) risque de nous réserver des surprises. La série raconte l'histoire de quatre humoristes qui, malgré leurs différences, font tout pour percer dans le stand-up.

Au niveau des suites très attendues, citons la saison 6 d'"Outlander" (7 mars), la saison 5 de "The Last Kingdom" (9 mars), la saison 4 de "Formula 1: Pilotes de leur destin", et, last but not least, la saison 2 de "La chronique des Bridgerton".

Disney+

La plateforme va sortir sa première création originale en français : "Parallèles" (23 mars). Elle raconte l'histoire de quatre amis dont la vie va être bouleversée lorsqu'un événement va les propulser dans des dimensions parallèles. Ils vont devoir tout faire pour rejoindre leur monde d'avant.

Amazon Prime

Du côté d'Amazon Prime, on peut citer la sortie de la saison 1 de "The Boys Presents : Diabolical" (4 mars), une série animée. Et l'arrivée des saisons 1 à 4 de la série policière "Sherlock" (8 mars).

Du côté des films et documentaires

Netflix

Après avoir connu le succès avec "L'arnaqueur de Tinder" et "Inventing Anna", Netflix va poursuivre sur sa lancée des histoires d'escroqueries avec "Bad Vegan: Arnaque au menu" (16 mars), inspiré d'une histoire vraie. Le pitch? Après avoir épousé un homme mystérieux qui prétendait pouvoir rendre son chien immortel, une célèbre restauratrice végane voit sa vie échapper à tout contrôle.

Juste avant sortira "Adam à travers le temps" (11 mars) où, après un atterrissage forcé en 2022, le pilote de chasse et voyageur dans le temps Adam Reed fait équipe avec une version de lui-même âgée de 12 ans pour sauver le futur.

Disney+

Le catalogue de films va bien s'agrandir avec l'arrivée de pas mal de classiques. Dès le 4 mars, on pourra voir "Captain Marvel", la saga des "Transporteurs". Un peu plus tard dans le mois, on pourra revoir "Un monstre à Paris" (11 mars), "Treize à la douzaine" (18 mars), "Jeux d'enfants" (18 mars) ou encore "L'Âge de glace : les aventures de Buck Wild" (25 mars)

Amazon Prime

Là aussi, le catalogue de films va sérieusement s'agrandir avec l'arrivée de succès comme "Bad Moms" et "Shrek 2" (1 mars).

Citons aussi "Lucy" (4 mars), "Jamais le premier soir" (11 mars) et "Nerve" (28 mars).