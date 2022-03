Accueil Culture Médias & Séries "Breaking Old News": Les événements historiques en direct comme s’ils se déroulaient aujourd’hui De vrais journalistes français croquent parfaitement les dérives du monde médiatique. Jacques Besnard

"Bonjour à toutes et à tous, on commence la journée avec cette nouvelle qui vient de tomber. La cavale royale n’aura finalement pas duré bien longtemps. Le roi Louis XVI et sa famille auraient...