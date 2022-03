Décès de Jean-Pierre Pernaut: l'hommage émouvant de TF1 lors du journal de 13H (VIDEOS)

Ce jeudi, TF1 a tenu à rendre hommage à son ex-présentateur vedette lors du JT de 13H, un JT qui l'avait rendu populaire au niveau international. C'est Jacques Legros, à la présentation, qui a été chargé d'honorer la mémoire de Jean-Pierre Pernaut.

"Depuis hier, une ombre plane sur ce journal de 13h, celle de Jean-Pierre Pernaut, qui l'a créé, qui l'a incarné pendant plus de 30 ans, et qui nous a quittés hier à seulement 71 ans. On pense à lui, à sa famille et cette édition lui est bien sûr dédiée", a débuté le présentateur, après une ouverture de journal de 15 secondes affichant des images de différentes interventions passées de Jean-Pierre Pernaut.

Le premier sujet du JT ne sera d'ailleurs pas consacré à l'Ukraine ni au coronavirus, mais bien au défunt présentateur emblématique. "Il était notre, votre convive chaque jour à 13h, vous étiez heureux de l'inviter chez vous. Nous consacrerons une grande page au présentateur qu'il était mais pas seulement. La disparition de Jean-Pierre Pernaut nous a tous choqués", annonce ainsi Jacques Legros, avant de lancer un reportage sur différentes réactions à l'annonce du décès de JPP.

Jean Castex, invité sur le plateau du 13H pour faire le point sur les assouplissements liés au Covid (notamment en ce qui concerne le masque et le pass sanitaire), a lui aussi tenu à rendre hommage à l'ex-présentateur. "Jean-Pierre Pernaut était rentré dans nos cœurs (...) Son JT, c'était plus qu'un JT, c'était une fenêtre ouverte sur la France, dans sa diversité. C'était quelqu'un de formidable", a-t-il déclaré.

Dans la suite du JT, l'ex-présentateur vedette sera encore mis à l'honneur à travers plusieurs séquences-hommage.