Un incendie ravage les lieux de tournage de Peaky Blinders, en Angleterre

Ce jeudi 3 mars, un feu assez impressionnant s’est déclenché à Dalton Mills dans la ville de Keighley, en Angleterre. Un bâtiment a été pris au piège des flammes, il s'agit de l'ancienne usine de textile datant du XIXe siècle, désormais reconvertie en entrepôt. Sur place, une centaine de pompiers de West Yorkshire ont rapidement invité les riverains à fermer leurs fenêtres voire à évacuer les lieux, à cause d’une fumée très épaisse et toxique ainsi que le risque de voir le feu se propager sur les bâtiments aux alentours.

Cette ancienne usine a notamment servi de décors dans la toute première saison de Peaky Blinders, pour retranscrire les rues de Birmingham pendant les années 1920. Elle est également apparue dans Downton Abbey, la mini-série Gunpowder de HBO avec Kit Harington et des œuvres plus confidentielles comme The Great Train Robbery et The Limehouse Golem. Actuellement, le feu a été maîtrisé mais les pompiers sont toujours en train d'éteindre ses braises pour éviter qu'il ne reparte de plus belle. Cette catastrophe survient alors que la diffusion de la sixième et dernière saison de Peaky Blinders vient de commencer sur la BBC.