Accueil Culture Médias & Séries Suzy Bemba : "À travers Flora, il y a un énorme défi de représentation" L'actrice Suzy Bemba campe une danseuse faisant son entrée à l’Opéra de Paris. Un lieu réservé à l’élite française où elle est la seule jeune fille noire. Une série en huit épisodes qui rend hommage à la beauté et à la création. À voir sur Proximus Pickx et OCS. ©D.R. Karin Tshidimba journaliste



Même dans ses rêves les plus fous, Suzy Bemba n'aurait jamais imaginé pareil dénouement. Lorsqu'à 16 ans elle se blesse au genou, trois jours avant le spectacle pour lequel elle a tant travaillé, elle sait que la danse ne fera sans doute plus jamais partie de sa vie. Au bout de huit ans de cours, dans sa petite école de danse de l'Allier, Suzy remise ses chaussons et se tourne vers son autre passion : le métier de comédienne. Pour rassurer ses parents, elle "passe...