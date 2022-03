Poutine peut-il déclencher une guerre nucléaire ?

La perspective d'une guerre nucléaire est-elle crédible ? Techniquement, un missile russe est capable d’atteindre Bruxelles en seulement quelques minutes, sans que nous ne soyons capables de l’intercepter. Mais une frappe de la Russie entraînerait presque automatiquement une riposte de la communauté internationale, à commencer par l'OTAN, avec un risque d'escalade vers un conflit mondial. Alors cette menace est-elle crédible ?

Pour le comprendre, il faut s'intéresser à un mécanisme qui empêche l'utilisation d'armes nucléaires depuis plus de 70 ans : La dissuasion nucléaire. Nos confrères de LN24 fait le tour de ce concept avec Alain De Neve, analyste de défense au IRSD, Joseph Henrotin, politologue spécialisé dans les questions de défense et rédacteur en chef de la revue Défense & Sécurité Internationale, et André Dumoulin, chargé de recherche à l'IRSD et professeur honoraire à l'Université de Liège.