La révolution belge de 1830 sur un air d’opéra (Podcast)

L’Indépendance de la Belgique est souvent réduite à sa révolution de 1830. Et plus particulièrement à un opéra qui a soulevé les foules : "La Muette de Portici", composé par Auber… et joué au Théâtre de la Monnaie le 25 août de cette même année. Nous voilà 15 ans après la défaite de Napoléon sur le champ de Bataille de Waterloo, et 1 an avant la prestation de serment de Léopold Ier, jusque-là Duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

"Parlons d'Histoire" revient sur les causes de cette révolution, les étapes de l’indépendance de la Belgique et sur les raisons de son succès.

Pour en parler, La Libre reçoit Hervé Gérard, historien, écrivain, journaliste et auteur du livre "100 dates de l'Histoire de Belgique", qui retrace notamment les grandes étapes de l'indépendance belge, ainsi que le prince Simon de Mérode, descendant de Félix de Mérode, propriétaire du château de Westerlo et producteur de spectacles historiques d'Historalia.