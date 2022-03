Laurent Ruquier devrait quitter "On est en direct" à la fin de la saison

Tremblement de terre du côté de France Télévisions. Selon Puremédias.com, Laurent Ruquier devrait quitter la case emblématique du samedi soir sur France 2 à la fin de la saison. Il y a 16 ans, l'animateur y lançait On n'est pas couché, émission culte du PAF devenue On est en direct depuis le début de la pandémie en 2020.

Depuis l'année dernière, Léa Salamé, ancienne chroniqueuse d'On nest pas couché, est venue renforcer la présentation aux côtés de Laurent Ruquier. Selon le média français, ce serait d'ailleurs le journaliste, matinalière de France Inter, qui devrait reprendre les commandes de l'émission de deuxième partie de soirée.

Pendant ses 14 ans d'existence, Laurent Ruquier a reçu du beau monde sur le plateau d'On n'est pas couché. Les invités y étaient cuisinés par un duo de chroniqueurs qui variait en fonction des saisons. Parmi les tandems marquants, on se souvient de Léa Salamé et Yann Moix, Natacha Polony et Aymeric Caron et surtout Eric Zemmour et Eric Naulleau.

Il ne quitte pas France 2

Figure emblématique du service public français, Laurent Ruquier ne devrait toutefois pas quitter France 2, chaîne où il poursuivra la présentation des Enfants de la télé le dimanche soir et celle des prime times des Grosses Têtes qu'il anime chaque jour sur RTL.