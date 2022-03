Le lauréat du Magritte préface "La Nuit du Court"

Parmi les courts-métrages diffusés par La Trois lors de "La Nuit du Court", il y aura Sprötch de Xavier Seron, film pour lequel le réalisateur a récemment remporté le Magritte du meilleur court-métrage de fiction. Un spécialiste puisque c'est sa troisième statuette après L'Ours noir (2016) et Le Plombier (en 2017). Le compère idéal pour préfacer la soirée.

Vous avez réalisé un long-métrage ("Je me tue à le dire") et surtout plusieurs courts-métrages. Qu’est-ce qui vous amuse dans ce format ?

Finalement, le format m’importe peu. Ce qui compte, c’est de faire un film et de trouver la bonne durée pour le réaliser. Quand on investit 1 ou 2 millions d’euros pour un long, contre 50 000 pour un court, c’est sûr que la pression et les attentes ne sont pas les mêmes. Le court offre un grand espace de liberté et permet d’explorer des choses qu’on aurait moins la possibilité de faire sur du long. On est davantage désinhibé. Ce n’est pas étonnant de voir des longs-métrages plus formatés car il faut remplir des salles. Je généralise ; après, heureusement il y a des gens qui explorent quand même des choses, peu importe le format.

Le court-métrage est également une belle vitrine pour découvrir les futures pépites…

Tout à fait. On parle souvent de l’argent investi sur un long-métrage. Pour rassurer tout le monde, généralement, les gens aiment bien voir ce que le réalisateur ou la réalisatrice a pu faire en format court. Après, pour moi, le court n’est pas seulement un marchepied pour le long-métrage. C’est comme écrire un roman ou une nouvelle en littérature. C’est un autre exercice. Même si, par la force des choses, il est plus facile de se lancer avec un court.

Quels sont les courts-métrages qui vous ont le plus marqué ?

Je citerais Emmanuel Marre qui sort son premier long-métrage (Rien à foutre, co-réalisé avec Julie Lecoustre). En France, le distributeur Condor a pris un mandat sur tous les courts et moyens métrages d’Emmanuel et a décidé de faire des programmes de courts pour faire découvrir l’ensemble de son œuvre. Je les recommande. Je dirais aussi Benoît Mariage (Le Signaleur), Abel et Gordon qui ont fait L’Iceberg et Walking on the wild side. J’ai découvert Gaspard Noé avec Carne avant Seul contre tous. Rachel Lang qui a réalisé Mon légionnaire avait réalisé un film de fin d’études épatant en sortant de l’IAD : Pour toi je ferai bataille. Je pourrais parler du court pendant des heures…

Parmi la sélection de la RTBF, quels films sélectionneriez-vous ?

Ça vaut le coup de voir le court réalisé par Raphaël Balboni et Ann Sirot, Car toute leur fantaisie et leur univers singulier présent dans Une vie démente se trouvent dans leurs courts-métrages et notamment Des choses en commun. Je recommande aussi chaudement La Musique de Jean-Benoît Ugeux, Mother's d'Hippolyte Leibovici, qui a remporté le court du meilleur documentaire. Lapin perdu de Bertrand Lissoir. Et puis, un joli fin d'études, I was still there when you left me de Marie McCourt. Après, il y en a plein d'autres. C'est ça l'intérêt. Ce genre de programmation, c'est comme un plateau de tapas, mais en mieux. Il y en a pour tous les goûts et vu la durée, c'est difficile de s'ennuyer… Souvent a priori, on a peur de s'embêter alors qu'on découvre une multitude d'univers. Il y a des films qui sont d'une maîtrise absolument remarquable.

Il y aura aussi "Sprötch". Comment le présenteriez-vous ?

C’est l’onomatopée, le bruit de quelque chose qu’on écrase. C’est un film qui parle de la figure parentale et de ce qu’on veut transmettre comme valeurs à un enfant. Souvent, on essaye de se montrer assez exemplaire. Parfois, face à des situations limites, entre ce qu’on dit et ce qu’on fait, il y a un gap et les gens ne se montrent parfois pas à la hauteur des événements, sont parfois un peu lâches. Le sujet est plutôt tragique, mais traité sur le ton de l’humour.