Alex Vizorek, maître de cérémonie des Molières 2022

Comme le plus Français des humoristes belges l'annonce sur ses réseaux sociaux (en publiant l'article du Parisien), Alex Vizorek fera la présentation de la 33e Nuit des Molières, qui récompense les meilleures prestations théâtres -Covid oblige- des deux dernières années.

Ce n'est pas la première fois que notre compatriote de France Inter enfilera le costume de maître de cérémonie des Molières (qui sera retransmise en mai sur la Trois et non plus France 2). En effet, Alex Vizorek avait déjà présenté l'édition de 2019, à savoir la 31e Nuit des Molières.

Celui qui est aussi chroniqueur de Télé Matin sur France 2 est même éligible au Molière de l’humour (tout comme Bun Hay Mean et 20 autres spectacles) avec son dernier show Ad Vitam. Les nommés des 19 catégories théâtrales seront dévoilés fin mars lors d’une conférence de presse. Et comme le rappelle le Parisien, "en raison de l’absence de cérémonie l’an dernier, les spectacles éligibles sont ceux qui se sont joués sur la période élargie allant du 6 janvier 2020 au 31 mars 2022."