Revenu d'Ukraine, Mathieu Kassovitz fond en larmes sur le plateau de BFMTV

Invité sur le plateau de BFMTV, l'acteur et réalisateur français Mathieu Kassovitz était venu témoigner des images douloureuses qu'il a vues en Ukraine.

Fils d'émigré hongrois, Mathieu Kassovitz raconte le parcours difficile qu'a vécu son père pendant l'insurrection hongroise, réprimée par l'armée soviétique. "Mon père a vécu 39-45, démarre le réalisateur avant d'être submergé par l'émotion et de s'interrompre, il avait l'âge de ces enfants-là quand mes grands-parents ont été déportés. Il a vécu le ghetto, il a fait la queue comme eux. Et quand ils ont été libérés il s'est sauvé de son pays, à 18 ans, en 1956, quand les Russes sont entrés en Hongrie", explique le fils de réfugié.

Avant d'être l'invité de Bruce Toussaint sur BFMTV, Mathieu Kassovitz était allé en Ukraine. Lors de son passage dans la ville de Lviv, près de la frontière polonaise, l'acteur a été témoin de scènes lui rappelant des heures très sombres.

"Des dizaines de milliers de personnes, des enfants, des femmes, qui attendent pour passer la frontière et aller en Pologne. Nous, nous avions nos passeports, nous étions accrédités: nous sommes passés devant 1,5 km de queue, il devait y avoir 10.000 personnes. Et malgré tout, on a fait 5 heures de queue. Des familles, des enfants en bas âge, des bébés, dormaient dans le froid", raconte-t-il avec émotion.

Sur place, Mathieu Kassovitz était là pour inaugurer une fresque de l'artiste JR, réalisée en soutien à la population ukrainienne. Cette représentation d'une jeune fille ukrainienne, fera la couverture du magazine Time.